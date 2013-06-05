البرغوثي للنشطاء المعتقلين: سوف يقتحم الشعب السجون ويحرركم من سجون الإخوان

كتب : سهيلة حامد منذ 51 دقيقة

تعليقا على إحالة النشطاء كريم الشاعر، وأحمد دومة، وحازم عبدالعظيم، ونوارة نجم، للنيابة بتهمة أعمال الشغب، قال الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة الوطن، "إنى أريد فتحا آخرا للسجون، لكنه فتح بشرف وإنقاذ للشباب من القضاء الإخواني الكافر الذي سد كل منافذ القضاء المحترم"، مشيرا إلى أن أمر القبض يصدر من نائب عام اخواني وينفذه ضابط شرطة تابع للواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية.

وأضاف: لابد وأن يتم القبض على أحمد المغير، المعروف برجل المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن دومة مناضل حقيقي وشاب مشرف، وأن الجميع مدينين لهذا الشاب الرائع الذي أبرز نخوة المصريين، حسب وصفه.

وقال البرغوثي، مخاطبًا أحمد دومة، ستفتح السجون يادومة وهذا الشعب سوف يقتحم السجون وسيعرف من قتل محمد الجندي ومن قتل جيكا والحسيني أبو ضيف والشيخ عماد عفت، وسيعرف لماذا يُعامل حارس خير الشاطر معاملة الأمراء في السجن، مضيفا "أنا لاأحرض، لكني أكاد أرى الشعب وهو يحرر الشباب من سجون الإخوان".