إصابة شخصين في اشتباكات بين الإخوان وأهالي “سرس الليان” بالمنوفية

أصيب شخصين فى اشتباكات حادة بالحجارة والشماريخ بين أنصار جماعة الإخوان وعدد من أهالى مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، بعد فض الأهالى مسيرة الإخوان لترديدها هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة .

وتلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطاراُ من الرائد حمدى سيف رئيس مباحث قسم سرس الليان يفيد بتجمع العشرات من أنصار جماعة الإخوان بجوار كوبرى المدينة، مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة والرئيس السيسى ،مما آثار حفيظة الأهالى، وقاموا برشق الإخوان بالحجارة لفض المسيرة،ووقعت اشتباكات بالشماريخ.

وتم فض المسيرة وإصابة شخصين بكدمات وجروح ،وتم تحرير محضر بالواقعة .