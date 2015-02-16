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قطاع الأخبار يطوع برامجه لمواكبة حادث «ضحايا مذبحة ليبيا»

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أصدرت صفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو، الإثنين، تعليماتها بتطويع برامج القطاع وكافة خدماته لتغطية تداعيات الجريمة الشنعاء، وحادث مقتل المصريين في ليبيا، منذ التأكد من مقتلهم على يد تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب نقل ردود الأفعال خارجيا وداخليا، واستضافة المحللين والخبراء الأمنيين والاستراتيجيين، بالإضافة إلى تعديل الخريطة البرامجية لتتواكب مع الحدث الجلل.

من ناحية أخرى، أذاع قطاع الأخبار البيان الصادر من القوات المسلحة، صباح الإثنين، الذي أعلن فيه المتحدث العسكري توجيه ضربة جوية ضد تجمعات وأماكن تدريب ومخازن سلاح تنظيم داعش الإرهابى في ليبيا، كما تم تناول هذه الضربة بالتحليل والتعليق من جانب الخبراء السياسيين والعسكريين، وتم الاتصال بقائد القوات الجوية الليبيىة للوقوف على تداعيات الضربة الجوية.

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