وفد من نقابة الصحفيين يعزي البابا تواضروس في ضحايا حادث ليبيا الإرهابي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الإثنين، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين على رأس وفد من مجلس النقابة في المقر البابوي، لتقديم العزاء للبابا تواضروس الثاني في ضحايا الحادث الإرهابي الغادر بليبيا.

وقال «رشوان»، خلال اللقاء: إن «الدرس التاريخى لكل دارس، أنه لم يحدث أن أقامت جماعة إرهابية دولة، أو انتصرت على دولة ، وأن دم هؤلاء الشهداء أوضح الوحدة الوطنية الموجودة بين أبناء الوطن».

وأكد «رشوان»، أن هيبة الدولة ظهر بردها السريع المباشر، كما أن هذه الجريمة ستكون بداية النهاية لكل الفوضى والإرهاب الذى يحدث فى ليبيا سواء بأفعال مباشرة للدولة المصرية أو بتعاون دولى وإقليمى.