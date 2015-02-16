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فيديو.. مصري مُقيم في ليبيا يستنجد على الهواء بالحكومة لتأمين عودته

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استنجد أحد المصريين المقيمين في مصراتة بليبيا، بالدولة المصرية، بعدما طالبت قوات فجر ليبيا، المصريين المقيمين في مصراتة بضرورة مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وقال المصري المقُيم في ليبيا، الذي رفض ذكر اسمه، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بوضوح» على قناة «الحياة» مع الإعلامي عمرو الليثي، مساء الاثنين: «إحنا عايشين في القلق ده بقالنا فترة»، مضيفا: «إحنا قدامنا 48 ساعة، ومحدش يقدر من المصريين ينزل في الشارع».

وأضاف: «قوات فجر ليبيا حددت لنا 48 ساعة لإخلاء المنطقة، بعد قصف الجيش المصري لمواقع تابعة لداعش».

وتابع: «إحنا عايزين الدولة المصرية تتحرك، وتفتح لنا التأشيرات مع تونس، الأيام الجاية في ليبيا احتفالات بالثورة الليبية، ومش هنعرف نتحرك من هنا إلا يوم الجمعة، والمهلة التي حددتها فجر ليبيا ستكون انتهت ومحدش يعرف هيعملوا معانا ايه؟».

وأكد: «إحنا عايزين نرجع ومش عارفين نعمل ايه؟»، مضيفا: «بنخاطب الدولة المصرية تأمين عودتنا، أو الحديث مع تونس حتى نستطيع العبور والابتعاد عن مناطق الاشتباكات في ليبيا».

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