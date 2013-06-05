أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

البرغوثي: وقّعت على استمارة "تمرد" وسوف أشارك في تظاهرات يوم 30 يونيو

Google+ Print
البرغوثي: وقّعت على استمارة "تمرد" وسوف أشارك في تظاهرات يوم 30 يونيو البرغوثي: وقّعت على استمارة "تمرد" وسوف أشارك في تظاهرات يوم 30 يونيو

كتب : سهيلة حامد منذ 48 دقيقة

وصف الكاتب الصحفي محمود البرغوثي، مدير تحرير جريدة الوطن، جلسة الحوار الوطني مع الرئيس محمد مرسي، لمناقشة تقرير سد النهضة، بـ"جلسة العار"، فعندما يقول أحدهم نقوم بعمل اشاعات فإنها بذلك تصبح "جلسة فاضحة"، تغري بك كلاب السكك، حسب قوله.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج " الجديدة" على قناة "الحياة 2"، شعار الإخوان "طز فى مصر وطز فى نيلها"، لافتًا إلى أن خطأ عدم إخطار الحضور بأن الجلسة على الهواء متعمدة ومقصودة، وبانفعال شديد قال البرغوثي، "النيل ده عكازنا".

قال البرغوثي، أن زوجته أخبرته بوجود إقبال شديد لشراء صور الزعيم جمال عبد الناصر وأنور السادات ومبارك لمواجهة الإخوان، مضيفا "أنا من أشرس معارضي مبارك"، واختتم قائلا "فلتبق الدولة وتذهب الجماعة الى الجحيم".

كما أكد في ختام الحلقة أنه وقّع على استمارة "تمرد"، وسوف يشارك يوم 30 يونيو، إلى أن ينتهي هذا الظلم الفاشي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي