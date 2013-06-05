البرغوثي: وقّعت على استمارة "تمرد" وسوف أشارك في تظاهرات يوم 30 يونيو

كتب : سهيلة حامد منذ 48 دقيقة

وصف الكاتب الصحفي محمود البرغوثي، مدير تحرير جريدة الوطن، جلسة الحوار الوطني مع الرئيس محمد مرسي، لمناقشة تقرير سد النهضة، بـ"جلسة العار"، فعندما يقول أحدهم نقوم بعمل اشاعات فإنها بذلك تصبح "جلسة فاضحة"، تغري بك كلاب السكك، حسب قوله.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة 2"، شعار الإخوان "طز فى مصر وطز فى نيلها"، لافتًا إلى أن خطأ عدم إخطار الحضور بأن الجلسة على الهواء متعمدة ومقصودة، وبانفعال شديد قال البرغوثي، "النيل ده عكازنا".

قال البرغوثي، أن زوجته أخبرته بوجود إقبال شديد لشراء صور الزعيم جمال عبد الناصر وأنور السادات ومبارك لمواجهة الإخوان، مضيفا "أنا من أشرس معارضي مبارك"، واختتم قائلا "فلتبق الدولة وتذهب الجماعة الى الجحيم".

كما أكد في ختام الحلقة أنه وقّع على استمارة "تمرد"، وسوف يشارك يوم 30 يونيو، إلى أن ينتهي هذا الظلم الفاشي.