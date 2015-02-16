نجوم مصر والعرب يدينون ذبح المصريين في ليبيا

عبّر عدد من نجوم مصر والعالم العربي عن حزنهم الشديد بسبب المذبحة التي حدثت أمس في ليبيا على أيدي تنظيم "داعش"الإرهابي، حيث تمّ ذبح 21 مصرياً في مشهد أسود أشعل غضب الجميع.

في البداية، قالت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب على صفحتها الرسمية: "البقاء لله اللهم ألهم أهلهم وألهمنا جميعاً الصبر على هذا الابتلاء". ودشّنت شيرين هاشتاغ "مصر لن تركع".

من ناحيته، عبّر الفنان أحمد السقا عن غضبه الشديد تجاه المجزرة التي حدثت، وقال عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "خالص العزاء لمقتل أهالينا وإخواننا المصريين المختطفين في ليبيا. رحمهم الله وألهمنا وأسرهم الصبر والسلوان.. أما مرتكبي هذه الجريمة البشعة فهم أعداء للإسلام وللإنسانية".

أما الفنانة شيريهان فقالت عبر "تويتر": "ذبحوا أبناء مــــصر الـ 21 في ليبيا على يد همج ومرضى ليس لهم ربّ ولا رسول ولا دين ولا وطن ولا ضمير دول مجرمي داعش".

وأضافت:" منتهى الإهانة والمهانة، منتهى الألم والوجع الوطني. ذبحوا كرامة مصر في 21 مواطناً مصرياً مسكيناً 21 قبطياً مصرياً ذبحوا مصريين تغرّبوا من أجل لقمة العيش".

وقد قام الفنان خالد النبوي بتغيير صورته الشخصية إلى صورة سوداء حداداً على المصريين الذين سقطوا ولم يكتب أيّ تعليق.

وقال الممثل المصري آسر ياسين عبر "فيس بوك: "مقتل الأبرياء المصريين على يد 'أوساخ' ينطقون باسم الله هو قمة التدليس والخِسّة والجُبن.. والرد لازم يكون فوري ورادع لأقصى الحدود، كفاية بقى".

أما الممثلة المصرية رانيا محمود ياسين فقالت:"21 مصرياً ذبحوا على يد الداعش في ليبيا. الدنيا قامت ومقعدتش على الشهيد الطيار الأردني إحنا إيه بقى!هيذبحونا ونسكت إيه بقى؟؟؟!! إيه دمنا رخيص طول الوقت؟؟!! وفي كل المواقف رخيص!".

ولم تقتصر عبارات العزاء على فناني مصر فقط؛ فقد أعرب عدد من النجوم العرب عن استيائهم من هذا الحادث الأليم. فقالت الممثلة والمغنية اللبنانية دوللي شاهين : "حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يصبّر أهل الضحايا ويصبّر مصر والمصريين على هذا المصاب الأليم".

وكتبت المطربة التونسية لطيفة عبر "فيس بوك": "خالص العزاء للمسلمين قبل المسيحيين في الجريمة المروّعة التي قصدوا فيها إرهاب مصر، ولن ينجحوا، فمصر ستظلّ واحة الأمن والأمان وملاذاً لمن ضاقت به السبل".

وأدان النجم اللبناني راغب علامة الحادث وقدّم تعازيه لمصر قائلاً عبر "تويتر": "تعازينا الحارة لمصر رئيساً وشعباً لاستشهاد عدد 21 من أهلنا من أقباط مصر الأبرياء على يد المجرمين الإرهابيين الذين يرتكبون جرائم بحق الإنسان".

وقالت مواطنته كارول سماحة عبر حسابها الشخصي على تويتر: "حزينة هذا المساء على أرواح الأقباط المصريين في ليبيا عشية بدء الصوم المبارك... الراحة الدائمة أعطهم يا ربّ ونورك الأزلي فليضء لهم".

هذا، وقام المسؤولون في مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري بوضع الشارة السوداء على قنوات التلفزيون، تنفيذاً لحالة الحداد العام في البلاد، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.