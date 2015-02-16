كيف ردت ورد الخال وشقيقها يوسف على اتهامات سيرين عبد النور؟

تعقيباً على حلقة الأمس من برنامج "المتهم"، حيث حلّت الفنانة سيرين عبد النور ضيفة عليها، ووجهت مجموعة اتهامات لكل من الممثلة ورد الخال وشقيقها الممثل يوسف الخال، رد الشقيقان عليها، من خلال نشر تغريدات على حسابيهما في موقع "تويتر".

فكتبت ورد أربع التغريدات، قالت فيها إنها لا تحب الرد على كلام صادر من أحد في الوسط الفني، واصفةً شقيقها يوسف بأنه ممثل عالمي، رداً على سيرين، التي قالت عن يوسف إنه ممثل على صعيد لبنان فقط وليس على صعيد الوطن العربي.

لكن ورد المعروفة بجرأتها، وبخلاف عادتها، مسحت هذه التغريدات من حسابها على "تويتر"، وتركت التغريدة الخامسة التي جاءت تعليقاً على لوحة رسمتها والدتها حيث كتبت: "نحنا وين والدنيا وين.. لوحة من لوحاتك يا مهى بتكفي تتنقلنا من مطرح لمطرح تاني.. واللي متلنا يجوا معنا". فلماذا مسحت ورد التغريدات التي وجهتها إلى سيرين بطريقة مباشرة؟

كما قامت الممثلة بعمل ريتويت لتغريدة كتبها شقيقها يوسف الخال، قال فيها إنه يجب التمييز بين الرأي الشخصي والعملاني، موضحاً إنه يتبى رأي الحق ويقاتل لأجله، فكيف لو كان هذا رأي صادراً عن العائلة، كرد منه على سيرين التي نصحته بألا يتأثر برأي عائلته.



