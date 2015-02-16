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وفاة الممثل لويس جوردان عن 93 عاماً

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الإثنين 16-02-2015 19:12

توفي الممثل الفرنسي Louis Jourdan عن عمر ناهز الـ 93 عاماً في منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأعلن خبر الوفاة Olivier Minne، كاتب سيرة الفنان الفرنسي الذاتية، حيث قال لوكالة الأنباء الفرنسية: "إنه جسّد الأناقة الفرنسية، التي وفرت له هوليوود الفرصة ليقدّمها".

ولد Louis في مدينة مارسيليا، بجنوب فرنسا، وبدأ حياته المهنية في السينما الفرنسية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استفاد من وسامته الفرنسية في الكثير من الأدوار الهوليوودية، حتى وصف نفسه بأنه "النموذج الفرنسي" في هوليوود.

وشارك الراحل بدور رجل شرير، عام 1983، في فيلم " Octopussy " أحد أفلام سلسلة جيمس بوند.

واشتهرLouis بدوره في فيلم "Gigi"، أكبر الأفلام في فترة الخمسينات والحائز على عدة جوائز أوسكار، لكنه توقف عن العمل الفني بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية.

يُذكر أنّ Louis Jourdan نال وسام الشرف سنة 2010 في لوس أنجلوس وله نجمتان على رصيف الفنّ في هوليوود.

 

 

 

 

 

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