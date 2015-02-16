أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو.. راغب علامة يحارب العنف ضد المرأة في "حبيب ضحكاتي"

Google+ Print
بالفيديو.. راغب علامة يحارب العنف ضد المرأة في "حبيب ضحكاتي" بالفيديو.. راغب علامة يحارب العنف ضد المرأة في "حبيب ضحكاتي"

الإثنين 16-02-2015 19:26

طرح المطرب اللبناني الكبير راغب علامة أحدث كليب له، والذي يحمل اسم "حبيب ضحكاتي" عبر القناة الرسمية لراغب على YouTube، والتي تأتي مع الاحتفال بيوم عيد الحب.
أغنية "حبيب ضحكاتي"، من كلمات الشاعر أحمد ماضي، و ألحان زياد برجي و توزيع ناصر الأسعد، وتم تصويرها في العاصمة الفرنسية باريس، تحت إشراف المخرج وسام سميرة. ويظهر فيه راغب بشخصيته الحقيقية، والذي يتأثر بعد مشاهدة فتاة تتعرض للضرب من قبل حبيبها، ويعطف عليها، وتنشأ بينهما علاقة حب بعدها، وترافقه في حفلته التاريخية على مسرح الأوليمبيا باريس

وقد عبر السوبر ستار عن فرحته العارمة بالأصداء الإجابية بعد ساعات قليلة من طرح الكليب قائلاً عبر صفحته الرسمية على تويتر مغرداً : الحمدلله على كل شيء. شو حلو الشعور بالنجاح. كل ما قابلت أي انسان يكلمني عن نجاح حبيب ضحكاتي ايها العشاق اتمنى ان اكون أسعدتكم في هذا العمل.
من ناحية أخرى، ينشغل "السوبر ستار" اللبناني راغب علامة هذه الفترة بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم في الموسم الثاني والجديد من برنامج المسابقات الغنائية "X-Factor" في نسخته العربية.
شاهد كليب راغب علامة "حبيب ضحكاتي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت»

فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت»

فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج»

فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج»