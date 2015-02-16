بالفيديو.. راغب علامة يحارب العنف ضد المرأة في "حبيب ضحكاتي"

طرح المطرب اللبناني الكبير راغب علامة أحدث فيديو كليب له، والذي يحمل اسم "حبيب ضحكاتي" عبر القناة الرسمية لراغب على YouTube، والتي تأتي مع الاحتفال بيوم عيد الحب.

أغنية "حبيب ضحكاتي"، من كلمات الشاعر أحمد ماضي، و ألحان زياد برجي و توزيع ناصر الأسعد، وتم تصويرها في العاصمة الفرنسية باريس، تحت إشراف المخرج وسام سميرة. ويظهر فيه راغب بشخصيته الحقيقية، والذي يتأثر بعد مشاهدة فتاة تتعرض للضرب من قبل حبيبها، ويعطف عليها، وتنشأ بينهما علاقة حب بعدها، وترافقه في حفلته التاريخية على مسرح الأوليمبيا باريس

وقد عبر السوبر ستار عن فرحته العارمة بالأصداء الإجابية بعد ساعات قليلة من طرح الكليب قائلاً عبر صفحته الرسمية على تويتر مغرداً : الحمدلله على كل شيء. شو حلو الشعور بالنجاح. كل ما قابلت أي انسان يكلمني عن نجاح حبيب ضحكاتي ايها العشاق اتمنى ان اكون أسعدتكم في هذا العمل.

من ناحية أخرى، ينشغل "السوبر ستار" اللبناني راغب علامة هذه الفترة بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم في الموسم الثاني والجديد من برنامج المسابقات الغنائية "X-Factor" في نسخته العربية.

شاهد كليب راغب علامة "حبيب ضحكاتي