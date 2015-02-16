تقرير: لماذا هتفت جماهير فيورنتينا لصلاح بأغنية كاكا .. ونسيت كوادرادو

غادرت جماهير فيورنتينا ملعب مابي وهي تغني بالهتاف "لقد حضرنا إلى هنا .. حضرنا إلى هنا، لمشاهدة صلاح يسجل" فلماذا؟

هذا الهتاف كانت تتغنى به جماهير ميلان لنجمها البرازيلي كاكا، ثم ستيفان الشعراوي، أيضا جمهور يوفنتوس هتف به لبوجبا .. وأخيرا محمد صلاح الجناح المنضم من تشيلسي.

صحيفة (جازيتا ديللو سبورت) تقول إن صلاح ترك انطباعا جيدا لدى الجمهور في أول ظهور وذلك أمام ساسولو بتسجيله هدفا وصناعة آخر في لقاء انتهى 3-1.

ونال صلاح لقب رجل المباراة وفقا لاختيارات الجماهير.

فخرجت الجماهير تغني الأغنية الشهيرة في المدرجات الإيطالية "لقد جئنا إلى هنا .. لقد جئنا إلى هنا .. لمشاهدة أهداف صلاح .. أووو .. أووووووه".

استمع للأغنية الشهيرة من جمهور يوفنتوس لبوجبا

ولكن لماذا نجح صلاح في خطف قلوب جماهير فيورنتينا؟ هذا ما يوضحه كاتب التقرير عبر الصحيفة الإيطالية الشهيرة.

بمرور نصف ساعة فقط، نجح صلاح في تسجيل الهدف الأول لفيورنتينا، ثم صنع الثاني لزميله خوما بابكر واستمر أدائه راقيا حتى الدقيقة 80.

شاهد ملخص لمسات صلاح

وفقا للتقرير، فقد نجح صلاح في الانسجام سريعا وتحويل خوان كوادرادو –المنتقل لتشيلسي- إلى الماضي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن صلاح يعد إضافة ممتازة لخيارات فيتشينزو مونتيلا المدير الفني.

فيورنتينا على موعد مع مواجهة هامة يوم الخميس المقبل باستاد وايت هارت لين معقل توتنام بذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

صلاح اعتاد على التألق أمام توتنام .. فعلها مع بازل حينما أطاح بالسبيرز من دور الثمانية للبطولة نسخة 2012.

فقد سجل صلاح هدفا في لقاء الذهاب في الدقيقة 27، وفي الإياب أيضا أحرز في الدقيقة نفسها .. وانتهت المباراتين بالتعادل 2-2، وصعد بازل بركلات الترجيح لنصف النهائي.

مرونة تكتيكية

وجود صلاح وفقا لتقرير صحيفة (جازيتا ديللو سبورت) يمنح حرية خططية لمونتيلا سواء خاض المباراة بطريقة 4-3-3 أو 3-5-1-1.

صلاح في الأولى موقعه سيكون جناحا على أحد الطرفين، مع عودة خواكين وماريو جوميز اللذان لم يشاركا أمام ساسولو.

مونتيلا قال عقب مباراة ساسولو: "صلاح ليس فقد جيد على الطرفين، ولكنه مهاجم مساند رائع".

هذا قد يوحي إلى إمكانية مشاركته مع فيورنتينا أمام توتنام إن قرر مونتيلا تغيير طريقته إلى 3-5-1-1.

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