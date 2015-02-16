صورة - صلاح في فريق الجولة 23 بالدوري الإيطالي

اختير محمد صلاح جناح فيورنتينا ضمن فريق الجولة 23 من الدوري الإيطالي بعد تألقه في مباراة ساسولو يوم السبت.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في أول مباراة يلعبها بشكل أساسي مع فيورنتينا، ذلك بعدما لعب كبديل في لقاء أتلانتا عقب انتقاله معارا من تشيلسي.

واختار موقع "فوتبول إيطاليا" الشهير صلاح ضمن فريق الجولة برفقة زميله خوما بوبكر الذي سجل هدفين في المباراة نفسها.

وتواجد صلاح بجوار أسماء مثل جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس وأشرف لازعر مدافع بالريمو وفريدي جوارين لاعب وسط إنتر.

لاعب تشيلسي المعار اختير رجلا لمباراة ساسولو حسب جماهير ناديه وفقا لما أعلنه النادي الإيطالي.

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