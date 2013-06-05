محمد البرغوثي: "مبارك" أكثر وطنية وأشرف من "المحفل" الذي يحكم مصر الآن

كتب : سهيلة حامد منذ 27 دقيقة

تعليقا على مقالته التي كتبها مدير تحرير جريدة "الوطن"، بعنوان "احترام واجب للرئيس مبارك"، قال الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، إن هذه المقالة ليست تقييما لمجمل فترة حكم الرئيس السابق مبارك، أو تقييما لأدائه السياسي في جميع الملفات، لافتا إلى أنه على مدار حياته لم يمتدح مسؤولا على الإطلاق.

وتابع البرغوثي، في برنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة 2"، قائلا: مبارك لم يكن مناضلا ولكنه رجل تربى في مؤسسة وطنية لا يعرف معنى الخيانة أو التفريط في أرضه وعرضه وشرفه، مضيفا مبارك أكثر وطنية وأشرف من المحفل الذي يحكم مصر الآن، مؤكدًا أن الإخوان كانوا يتمنون أن يجلسوا مع مبارك، وأنا لم أتمن ذلك على الإطلاق في يوم من الأيام.