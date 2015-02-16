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قائد الطيران الليبي: داعش قتلت مدنيين في ليبيا لإلصاق التهمة بالطيران المصري‎

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قائد الطيران الليبي: داعش قتلت مدنيين في ليبيا لإلصاق التهمة بالطيران المصري‎ قائد الطيران الليبي: داعش قتلت مدنيين في ليبيا لإلصاق التهمة بالطيران المصري‎

 

العميد ركن صقر الجروشي

قال العقيد صقر الجروشي، قائد سلاح الطيران الليبي، أن تنظيم داعش الإرهابي، قام بقصف عدد من الأحياء الشعبية لقتل المدنيين، وإلصاق التهمة بالطيران المصري، والليبي، مؤكداً أنه لم يصاب أي مدني ليبي، لأن الضربات الجوية كانت محددة بدقة، لذا تم تنفيذها بنجاح.

وأضاف “الجروشي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان في برنامج “ في يوم” على فضائية دريم2، مساء الأثنين، أن السلطات الليبية ستطالب جامعة الدول العربية بضرورة التنبية على عدد من الدول العربية وهي قطر وتركيا والسودان، بعدم دعم الإرهاب داخل الآراضي الليبية.

وقال الجروشي”بلادنا مخطط لها أن تكون مركزًا للإرهاب الذي سيتم تصديره إلى العالم”، مطالباً دول العالم بمساندة ليبيا بالسلاح والعتاد، وببعض الضربات الجوية المحددة مسبقاً، دون دخول أي جندي أجنبي إلى الأراضي الليبية.

وأكد قائد سلاح الطيران الليبي، أن الجيش الليبي مستمر في التنسيق مع مصر، في أي ضربات جوية أخرى، لافتاً إلى أن مصر سباقة وترى الموقف الليبي صح، على عكس دول أخرى ترى الموقف، لكن لا تقف معهم.

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