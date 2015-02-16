المخاطر التى لا يراها الرئيس

السيد الرئيس، هذا خطاب من القلب والعقل معاً مرسل إليك بدافع وطنى حقيقى يعبر عن وجهة نظر يبدو أنك والمجموعة التى تحكم معك لا ترونها بوضوح.

أولاً: نعلم جميعاً المخاطر الاقتصادية والإرهابية الضخمة التى تحيق بالوطن، وبالطبع الشعبية الكبيرة التى تمتلكها ساعدتك فى التغلب على بعض المشاكل، ولكن هذه الشعبية تناقصت بشدة فى الفترة السابقة بين الجميع، خاصة الشباب الذى يكوِّن 60% من المجتمع والاستثمار فى منظمات شبابية فوقية يعقد الأمور ومكتوب عليه الفشل.

ثانياً: مشاكل مصر كما نعلم جيداً كبيرة وصعبة ومتشعبة. وما يتم الآن يقسم جموع 30 يونيو إلى مجموعات، ولن تستطيع أن تحارب الإخوان، وأن تحسن الاقتصاد بدون وحدة كاملة للمصريين.

ثالثاً: هناك دلائل كثيرة أن الدولة على أعلى المستويات تدخلت بطريقة مباشرة فى تكوين قائمة «فى حب مصر» وتدخلت أيضاً لإضعاف القوائم المنافسة مما يجعل المنافسة الانتخابية مستحيلة، وبعد دخول أباطرة الحزب الوطنى الانتخابات أصبحت الخناقة الآن بين المتحولين من رجال مبارك الذين دخلوا قائمة فى حب مصر ومجموعة جمال مبارك، أما الشعب فهو خارج اللعبة ويضعنا جميعاً فى موقف مشابه لما حدث فى 2010. كيف سوف يتقبل الشعب الإلغاء القادم للدعم فى وجود هذا البرلمان الذى لا يمت له بصلة. نحن نريد استقراراً ونريد دولة قوية عادلة، ونريد تحسنا فى السياحة والاستثمار، ولكن ما يحدث الآن لن يؤدى إلى شىء من هذا.

رابعاً: واضح أن الداخلية أصبحت القوة العظمى فى مصر، وحادثة شيماء التى قلت إنها مثل ابنتك وتعهد وزير الداخلية أمامك وأمام الشعب كله بتقديم الجانى الذى يعلم الجميع أنه من الشرطة وهى تعرفه جيداً، لم يحدث شىء فيها باستثناء التحقيق مع نائب رئيس حزب التحالف، ثم حظر النشر. وكانت كارثة وفاة أكثر من عشرين شاباً فى الطريق إلى مباراة كرة قدم دليلاً على توغل الشرطة وتهاونها بحياة المواطنين، وواضح أنه لن يكون هناك حساب.

خامساً: هناك بعض من الإعلام المصرى وخليط من كبار البلطجية يشعلون النار والعداوات ويستهترون بمشاعر المصريين ويستخدمون لغة يحاسب عليها أى قانون، وهذه التجاوزات الخطيرة قد تدمر الوطن، وهم يستمدون السلطة منك ويدعون أنهم رجالك.

سادساً: أصبح واضحاً للجميع أن البرلمان القادم لن يمثل الشعب المصرى، وإنما خليط من مجموعتين اختارهما نظام مبارك وأجهزتك السيادية. هل هذا يصح؟

المستقبل السياسى مظلم لأن السلطة التى تمول أحزاباً بعينها، وتنظم تحالفات بأجهزتها، وتحارب أحزاباً أخرى هى التى تؤسس على المدى البعيد لعودة الإخوان وهذه كارثة.

أريد لك أن تنجح حباً فى مصر، ولكن تفاؤلى قد تضاءل. أردت أن أدق ناقوس الخطر وأبلغ رسالة، حيث إننى قررت منذ فترة بالاتفاق مع قيادات الحزب أن أترك رئاسته هذا العام..

قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.