"كلارنس" تدرب أطقم الخدمات الجويّة في طيران الإمارات

أقيمت ورشة عمل في كلية الإمارات للطيران لتدريب أطقم الخدمات الجوية على العناية بالبشرة بالتعاون مع "كلارنس" Clarins. وقد كشفت كلارنس عن الشراكة بحضور مختلف وسائل الإعلام. وتجدر الإشارة الى أنه يتم اختيار مضيفات شركة طيران الإمارات بناءً على مقاييس تجمع ما بين الاحترافية والجاذبية. وتتميّز المضيفات دوماً ببشرتهنّ الخالية من العيوب وبشفاههنّ المزيّنة باللون الأحمر. لذا، من المستحب أن تتبع المضيفات نظاماً للعناية ببشرتهنّ يساعدهنّ على التعامل مع عدد الساعات المختلفة التي يعملن خلالها والجفاف والبهتان اللذيْن يظهران على البشرة المرهقة. وينصح أيضاً بتقشير البشرة واستعمال الماسكات، الأمر الذي يعزّز مظهر البشرة.