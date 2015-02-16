أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

"كلارنس" تدرب أطقم الخدمات الجويّة في طيران الإمارات

Google+ Print
"كلارنس" تدرب أطقم الخدمات الجويّة في طيران الإمارات "كلارنس" تدرب أطقم الخدمات الجويّة في طيران الإمارات

الإثنين 16-02-2015 19:21

أقيمت ورشة عمل في كلية الإمارات للطيران لتدريب أطقم الخدمات الجوية على العناية بالبشرة بالتعاون مع "كلارنس" Clarins. وقد كشفت كلارنس عن الشراكة بحضور مختلف وسائل الإعلام. وتجدر الإشارة الى أنه يتم اختيار مضيفات شركة طيران الإمارات بناءً على مقاييس تجمع ما بين الاحترافية والجاذبية. وتتميّز المضيفات دوماً ببشرتهنّ الخالية من العيوب وبشفاههنّ المزيّنة باللون الأحمر. لذا، من المستحب أن تتبع المضيفات نظاماً للعناية ببشرتهنّ يساعدهنّ على التعامل مع عدد الساعات المختلفة التي يعملن خلالها والجفاف والبهتان اللذيْن يظهران على البشرة المرهقة. وينصح أيضاً بتقشير البشرة واستعمال الماسكات، الأمر الذي يعزّز مظهر البشرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي