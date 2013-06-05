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دينا عبدالرحمن: من المؤسف أن نجد شماتة من "الإخوان" في ذكرى النكسة

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دينا عبدالرحمن: من المؤسف أن نجد شماتة من "الإخوان" في ذكرى النكسة دينا عبدالرحمن: من المؤسف أن نجد شماتة من "الإخوان" في ذكرى النكسة

كتب : فاطمة النشابي منذ 7 دقائق

استنكرت الإعلامية دينا عبدالرحمن، حملة "الشماتة" التي انتشرت اليوم، عبر العديد من الصفحات الإخوانية، في ذكري نكسة 1967.

قالت عبدالرحمن، خلال تقديمها لحلقة "ممكن"، على شاشة "سي بي سي"، بدلاً من الإعلامي خيري رمضان؛ لسفره خارج البلاد، إن مثل هذا اليوم محزن لأبناء الوطن، وتابعت أن الذي من الممكن أن يحتفل هو الجانب الإسرائيلي، ولكن من المؤسف أن نجد على مواقع وصفحات العديد من الإخوان، شماتة وهجوم على الرئيس عبدالناصر، مشيرة إلى أن أحد الصفحات كتبت: "صباح النكسة على كل ناصري".

وتابعت "إن الإرادة الشعبية والرسمية لم تنكسر عقب النكسة، وتمسك الشعب بزعيمه عبد الناصر عقب طلبه التنحي".

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