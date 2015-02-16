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بالصور .. “عز” يجتمع بأهالى “أبو نشابة”.. وحملته تجمع بطاقات الرقم القومي

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بالصور .. “عز” يجتمع بأهالى “أبو نشابة”.. وحملته تجمع بطاقات الرقم القومي بالصور .. “عز” يجتمع بأهالى “أبو نشابة”.. وحملته تجمع بطاقات الرقم القومي

عقد أحمد عز أمين التنظيم بـالحزب “الوطنى” المنحل والمرشح لمجلس النواب عن دائرة السادات اجتماع بكبار عائلات قرية “أبو نشابة” بدار المناسبات بالقرية ضمن لقاءات مكثفه يقوم بها “عز” عقب تقديم أوراق ترشحه رسمياً إلى اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية فى أول يوم للتقديم لخوض الانتخابات بدائرة السادات.

وشارك فى اللقاء العشرات من أهالى القرية من مختلف الفئات واستمع “عز” إلى مشاكل الأهالى ،وتسلم عشرات الطلبات والخدمات من أهالى القرية ووعد بحلها.

فيما تكثف حملة “عز” نشاطها الانتخابى فى دائرة السادات وقراها باستقبال طلبات الأهالى لتقديم خدمات علاجية ومنحة الشتاء ،وذلك باستلام بطاقات الرقم القومى مقابل الحصول على خدمات بشرط أن ينتمى إلى دائرة السادات الانتخابية.

 

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