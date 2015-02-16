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الخارجية تُطلع المراسلين الأجانب على الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب

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الخارجية تُطلع المراسلين الأجانب على الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب الخارجية تُطلع المراسلين الأجانب على الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب

السفير بدر عبد العاطي مع المراسلين الأدانب

عقد السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم بمقر الوزارة وبمشاركة السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات اجتماعًا مع ممثلي كبري ممثلي وسائل الإعلام والمراسلين الأجانب المعتمدين في لإطلاعهم على آخر المستجدات في هذا الشأن والموقف المصري من تلك التطورات وما قامت به مصر من إجراءات فى إطار ممارستها لحق الدفاع الشرعي عن النفس إعمالًا بنصوص ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ضوء الحادث الإرهابي البشع الذي راح ضحيته عدد من أبناء الجالية المصرية في ليبيا وبناءً على توجيهات سامح شكري وزير الخارجية.

وأوضح المتحدث أن وزارة الخارجية تجري اتصالات موسعة ومكثفة مع جميع دول العالم، حيث صدرت تعليمات فورية لكافة سفراء مصر في الخارج ولمساعدي وزير الخارجية لاستدعاء كافة السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة لإطلاعهم على تطورات الموقف بعد هذا الحادث البربري وتأكيد الخطورة البالغة لاستشراء الإرهاب في العالم، وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً ليبيا، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته بالتحرك الفوري والفعال ضد التنظيمات الإرهابية التي تشترك فيما بينها فى تبنى ذات الإيديولوجية المتطرفة وتحقيق نفس الأهداف الخبيثة، وأن ترك الأمور علي ما هي عليه فى ليبيا دون تدخل صارم لكبح جماح هذه التنظيمات الإرهابية هناك إنما يمثل تهديداً واضحاً للأمن والسلم الدوليين.

وذكر المتحدث أنه تم تشكيل خلية أزمة فورية بالقطاع القنصلي بمقر وزارة الخارجية، وايفاد لجنة قنصلية دائمة، والتنسيق مع السلطات في عدد من الدول الشقيقة المجاورة لليبيا في إطار تقييم الموقف وتداعياته، مجددا مطالبة مصر لدول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، والذي تشارك فى عضويته، بتحمل مسئوليتها لدعم مصر السياسي والمادي واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية المماثلة على الأراضي الليبية لما تمثله من تهديد واضح للأمن والسلم الدوليين، وذلك بنفس قدر ما يمثله تنظم داعش الإرهابي فى كل من سوريا والعراق من تهديد مماثل.

وفى نهاية الاجتماع دار نقاش موسع حول الجهود المصرية فى اطار الحرب على تنظيم داعش الارهابى خاصة على مستوى تبادل المعلومات وتجفيف مصادر تمويل ذلك التنظيم وكذلك على مستوى محاربة أفكاره المتطرفة وما يلعبه الأزهر الشريف من دور محوري فى هذا الشأن، كما تناول النقاش دور مجلس الأمن المنتظر فى الاضطلاع بمسئولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين وكذلك الجهود المصرية الجارية لمكافحة الإرهاب والتزام الدولة بالقضاء عليه.

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