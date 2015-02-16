تونس‬ تدعو رعاياها في ‏ليبيا‬ إلى الحذر والعودة للبلاد إن اقتضى الأمر

دعت تونس، اليوم الإثنين، رعاياها في ليبيا إلى الحذر والحيطة، والعودة للبلاد إن اقتضى الأمر ذلك، إثر تنفيذ “داعش” لعملية قتل جماعي ذبحًا لـ 21 مسحيًا مصريًا أمس الأحد.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان لها، اليوم: “أمام التصعيد الأمني الخطير الذي تشهده الشقيقة ليبيا وحفاظا على سلامة المواطنين التونسيين، تدعو وزارة الشؤون الخارجية مجدّدا كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة في هذا البلد الشقيق إلى توخّي أقصى درجات الحذر والحيطة واليقظة في تنقّلاتهم داخل التراب الليبي والابتعاد عن مناطق الاشتباكات المسلّحة قدر المستطاع، والعودة إلى تونس إن اقتضى الأمر ذلك”.