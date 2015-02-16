رئيس وفاق سطيف: التتويج على حساب الأهلي أهم من الأموال

أكد حسان حمّار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري أن التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي " أهم من الأموال والأشياء الأخرى".

ويستعد وفاق سطيف بطل دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الأهلي بطل الكونفيدرالية في كأس السوبر الإفريقي يوم السبت الموافق 21 من الشهر الحالي على ملعب 8 مايو.

وقبل مواجهة الأهلي، أكد رئيس النادي الجزائري على جاهزية كافة اللاعبين للمباراة، قائلا: " اللاعبون جاهزون لهذه المباراة بما في ذلك داجولو وبلعميري وقاسمي ( ثلاثي عائد من الإصابة)، وسنلعب بالتشكيل الأساسي".

وأضاف في تصريحات لصحيفة (الخبر الجزائرية): "بالنسبة لي التتويج بهذه الكأس أهم من الأموال والأشياء الأخرى، لأنني أريد أن أثري سجل الوفاق بمزيد من الألقاب القارية، وهو في حد ذاته تحفيز كبير لنا".

وتسافر بعثة الأهلي إلى الجزائر الساعة التاسعة صباحا يوم الخميس المقبل.

ويؤدي الفريق مرانه الأساسي على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة عصر يوم الجمعة، في نفس موعد المباراة.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.