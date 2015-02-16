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بالصور.. القوات المسلحة تنتشر بجميع المحافظات لمعاونة الأمن فى تأمين المواطنين

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بالصور.. القوات المسلحة تنتشر بجميع المحافظات لمعاونة الأمن فى تأمين المواطنين بالصور.. القوات المسلحة تنتشر بجميع المحافظات لمعاونة الأمن فى تأمين المواطنين

قوات الجيش في شوارع الجمهورية

بدأت عناصر من القوات المسلحة في الانتشار في جميع محافظات الجمهورية لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية والمشاركة فى ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، وذلك تنفيذًا لقررات مجلس الدفاع الوطني بشأن حماية وتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة، والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وذكرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة أنه تم تنظيم دوريات متحركة تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية ونشر الكمائن على الطرق والمحاور الرئيسية والمساهمة في حفظ الأمن وبث روح الطمأنينة لدى المواطنين.

يأتي ذلك في إطار دعم الجهود الأمنية بكافة محافظات الجمهورية.

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