تحرير 363 محضرًا لإشغال طريق بالوادى الجديد‎

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد بلاغاً من شرطة المرافق بالمراكز الإدارية بالوادى الجديد يفيد بتحرير( 363 ) إشغال طريق.

وقال العقيد أشرف طه مدير العلاقات العامه بمديرية الأمن بالوادى الجديد إنه تم تحرير ( 114 ) إشغال طريق و( 159 ) إزالة فورية ،و( 37 ) ضبط موازين ،و( 4 ) شماسي قماش ،واسطوانة بوتاجاز منزلي ،و( 33 ) عدم حمل شهادة حية ،و( 2 ) استند حديد ،و( 3 ) مضبوطات ” عجل أطفال”،وجهاز صوت بالسماعات ،وكرسي بلاستك و( 2 ) ترولي مخبوزات حديد ،و( 4 ) عربة كارو خشب ،و( 2 ) عربة يد خشب ،وتم تحرير محاضر للمخالقين وإحالتها للنيابة العامه للتحقيق.