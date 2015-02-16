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اتحاد الصحفيين السودانيين يكرم الشاعر الكبير محمد الفيتوري

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اتحاد الصحفيين السودانيين يكرم الشاعر الكبير محمد الفيتوري اتحاد الصحفيين السودانيين يكرم الشاعر الكبير محمد الفيتوري

أكد اتحاد الصحفيين السودانيين تكفله بتوفير منزلا بمنطقة أم درمان للشاعر الكبير محمد الفيتوري،وذلك عقب الزيارة التى قام بها رئيس الإتحاد الصادق الرزيقى وأمينة العام صلاح عمر الشيخ للشاعر الكبير بالمغرب لتكريمة.

وكان وفد الإتحاد قد زار الفيتورى في منزله باحدى ضواحي العاصمة المغربية” الرباط”،وبالتحديد في منطقة تسمي هرهورة وتمارا ، وبحضور سليمان عبد التواب سفير السودان بالمغرب تم تسليم الشاعر الكبير بطاقته الصحفية ودرع الاتحاد .

يُذكر ان الفيتورى يعاني من مضاعفات جلطة دماغية وصعوبة بالغة في الحركة والكلام ،لكنه استطاع أن يقول شكرا جزيلا بشكل واضح جدا، وترقرقت الدموع في عينيه ، وكان يشير بيده معبرا عن سعادته ورحمه بوطنه السودان ،وقالت (رجاءات ) زوجة الفيتوري المغربية الجنسية ، أن حالته الصحية مستقرة .

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