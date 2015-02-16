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“محلب”: كنيسة باسم شهداء المنيا و200ألف جنيه لأسرة كل شهيد و1200 جنيه معاش شهري

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“محلب”: كنيسة باسم شهداء المنيا و200ألف جنيه لأسرة كل شهيد و1200 جنيه معاش شهري “محلب”: كنيسة باسم شهداء المنيا و200ألف جنيه لأسرة كل شهيد و1200 جنيه معاش شهري

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فى كلمته التي ألقاها علي أسر الشهداء أثناء زيارته لقرية “العور” بمركز سمالوط شمال المنيا،على أن لن تنسي أبنائها وأن الدولة ستقيم كنيسة باسم الشهداء ،وسيتم صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بالإضافة إلي معاش شهري يقدر بـ1200 جنيه.

وكانت قد قررت تعويض أسر الضحايا بمبلغ 100 ألف جنيه لكل أسرة، وتبرعت إحدى الشركات بمبلغ موازي له لتحصل كل أسرة على 200 ألف جنيه.

ورافق المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء في زيارته لمحافظة المنيا لتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ومنير فخري عبد النور وزير التجارة وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

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