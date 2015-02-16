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الرئيس اليمني عبد ربه منصور في حالة صحية حرجة

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الرئيس اليمني عبد ربه منصور في حالة صحية حرجة الرئيس اليمني عبد ربه منصور في حالة صحية حرجة

الرئيس اليمنى

أعلنت وزيرة الإعلام في اليمنية المستقيلة ناديه السقاف أن الحالة الصحية للرئيس عبد ربه منصور هادي حرجه.

وأوضحت السقاف خلال تغريده لها على حسابها بموقع تويتر أنها زارت الرئيس هادي برفقة وزيرة الثقافة ووزير شؤون المغتربين وكان وضعه الصحي حرج بسبب مرض في القلب.

وأضافت السقاف أن الحوثيين يرفضون فك الحصار عنه حتى يصلون إلى اتفاق سياسي مع الأحزاب.

وأكدت الوزيرة المستقيلة أن الرئيس بحاجة إلى السفر لتلقي العلاج فورا، مشيرة إلى أن الحوثيين يرفضون فك الحصار عن هادي حتى يصلون إلى اتفاق سياسي مع الأحزاب حتى ولو مات بسبب حالته الحرجة.

ويحاصر الحوثيون الرئيس اليمني منذ 21 يناير الماضي ثم استقالته في اليوم التالي ولا يسمح لأحد بالدخول إليه إلا بتفتيش.

وكان المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر زار الرئيس هادي المحاصر في مقر إقامته، وعبر عن رفضه للإقامة الجبرية المفروضة عليه.

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