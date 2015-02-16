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فيديو - لماذا يلقب جودين بـ ' الفرعون ' ؟ وما علاقته بمصر؟

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فيديو - لماذا يلقب جودين بـ ' الفرعون ' ؟ وما علاقته بمصر؟ فيديو - لماذا يلقب جودين بـ ' الفرعون ' ؟ وما علاقته بمصر؟

اعتادت وسائل الاعلام العالمية على إطلاق لقب "الفرعون" على أي لاعب مصري أو من أصول مصرية يحترف في أوروبا، وانتشرت تلك التسمية لوصف نجوم أمثال أحمد حسام "ميدو" ومحمد زيدان ومحمد صلاح وغيرهم.

كما ارتبط هذا اللقب ايضا بالنجم الإيطالي ستيفان الشعراوي لجذوره المصرية، لكن يوجد نجم عالمي آخر يحظى بنفس اللقب دون أن ينتمي لمصر.

واحتفل لاعبو أتليتكو مدريد الإسباني اليوم بعيد ميلاد القائد ونجم خط الدفاع الأوروجوياني دييجو جودين الـ29 ، وانتشرت على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي تهانيء للـ"فرعون" كما يلقب.

وعن هذا اللقب تحدث جودين، مشيرا الى أن أحد الصحفيين في بلاده أطلق عليه تلك التسمية بعد هدفه الذي سجله في شباك مصر خلال مباراة ودية في الاسكندرية عام 2006 ، حين كان يمثل فريق ناسيونال المحلي، ومن ثم التصق به هذا اللقب طوال مسيرته.

انتهت تلك المباراة بفوز اللاتيني بهدفين دون رد، سجل خلالها جودين الهدف الأول من ضربة رأس بعد ضربة ركنية، بنفس الطريقة التي يسجل بها معظم أهدافه مع أتليتكو، في حين سجل عبد الظاهر السقا هدفا آخر بالخطأ في مرماه.

ويرجع السبب الآخر في تلقيب جودين بالفرعون الى ملامح وجهه التي تشبه الفراعنة، وخاصة توت عنخ أمون كما تشير وسائل الاعلام في بلاده.

شاهد هدف جودين في مصر من هنا

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فيديو اليوم السابع

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