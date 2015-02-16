جمعية المؤلفين والملحنين المصرية تؤكد دعمها للقوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية برئاسة الموسيقار محمد سلطان وقوفها إلى جانب القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب، مؤكدة إدانتها لمقتل 21مصريا فى ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابى

> وقال البيان الذى أصدرته الجمعية اليوم الإثنين . جموع المؤلفين والملحنين المصريين من اعضاء الجمعية ومجلس ادارتها والعاملين بها حادث مقتل 21 مواطنا مصريا على يد جماعة داعش بالاراضي الليبية

> وأضافت .يؤكد المنتمين للجمعية وقوفهم خلف قواتهم المسلحة في حربها ضد الارهاب ومساندتهم الدائمة لكافة الاجراءات التي تمت وستتم لاعادة حق هؤلاء المواطنين ،وسيظل المؤلفين والملحنين بما يمثلونه من قوة مصر الناعمة الذراع المعنوي الداعم لوحدة هذا الشعب الوطنية وتماسكه في الشدائد

> كما نعت الجمعية متمثلة في اعضاءها اهالي الضحايا من المصريين ودعت ان يثبتهم الله بالصبر والسلوان.