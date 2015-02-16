عمر جابر يشكو الزمالك

قدم عمر جابر ظهير أيمن نادي الزمالك شكوى ضد ناديه بعدما رفض الجهاز الفني إشراكه في المران مع زملائه.

عمر جابر وصل صباح اليوم إلى الزمالك من أجل أن يخوض مرانه مع الفريق.

إلا أن الجهاز الفني رفض إشراك جابر في المران مع زملائه قبل خضوعه للتحقيق يوم الأحد المقبل.

وكان مجلس إدارة الزملك قد قرر تحويل جابر للتحقيق وتجميد مستحقاته، بجانب تحويله للتدريب مع الناشئين.

ويأتي ذلك عقب مذبحة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 22 مشجع قبل مباراة الزمالك وإنبي، وامتنع جابر عن خوض اللقاء، مما سلط الضوء على زملائه في وسائل الإعلام.

وعلم FilGoal.com أنه وبمجرد خروج جابر من مقر نادي الزمالك اتجه مباشرا إلى منطقة الجيزة لكرة القدم لإثبات حالة رفض النادي خوضه للتدريبات.