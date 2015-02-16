إسماعيل يوسف: عمر جابر هو من رفض خوض المران

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن ظهير أيمن الفريق عمر جابر هو من رفض خوض مران الاثنين وليس النادي هو من منعه.

عمر جابر تقدم بشكوى ضد الزمالك بعد رفض الجهاز الفني خوضه مران مع لاعبي الفريق. ( طالع التفاصيل).

إلا أن إسماعيل يوسف أوضح أن اللاعب نفسه هو من رفض خوض المران.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: " لقد خاطبنا جابر عديد المرات خلال الأيام السابقة من أجل أن يعود للمران، فكيف نمنعه عندما يصل؟!".

وأضاف " اللاعب هو من رفض خوض المران، كما أنه رفض التحقيق، لنضطر لتأجيل موعده".

وكان مجلس إدارة الزملك قد قرر تحويل جابر للتحقيق وتجميد مستحقاته، بجانب تحويله للتدريب مع الناشئين.

وأشار يوسف أن رفض عمر جابر لخوض التحقيقات جعل النادي " يؤجل التحقيق إلى يوم الأحد القادم".