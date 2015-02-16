أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
الأخبار - الزمالك يواجه الشرقية اليوم في الدوري الممتاز -
الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إسماعيل يوسف: عمر جابر هو من رفض خوض المران

Google+ Print
إسماعيل يوسف: عمر جابر هو من رفض خوض المران إسماعيل يوسف: عمر جابر هو من رفض خوض المران

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن ظهير أيمن الفريق عمر جابر هو من رفض خوض مران الاثنين وليس النادي هو من منعه.

عمر جابر تقدم بشكوى ضد الزمالك بعد رفض الجهاز الفني خوضه مران مع لاعبي الفريق. ( طالع التفاصيل).

إلا أن إسماعيل يوسف أوضح أن اللاعب نفسه هو من رفض خوض المران.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: " لقد خاطبنا جابر عديد المرات خلال الأيام السابقة من أجل أن يعود للمران، فكيف نمنعه عندما يصل؟!".

وأضاف " اللاعب هو من رفض خوض المران، كما أنه رفض التحقيق، لنضطر لتأجيل موعده".

وكان مجلس إدارة الزملك قد قرر تحويل جابر للتحقيق وتجميد مستحقاته، بجانب تحويله للتدريب مع الناشئين.

وأشار يوسف أن رفض عمر جابر لخوض التحقيقات جعل النادي " يؤجل التحقيق إلى يوم الأحد القادم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع