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ليبيا: الصيادون المحتجزون في آمان وسيتم ترحيلهم إلى مصر خلال يومين

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ليبيا: الصيادون المحتجزون في آمان وسيتم ترحيلهم إلى مصر خلال يومين ليبيا: الصيادون المحتجزون في آمان وسيتم ترحيلهم إلى مصر خلال يومين

صورة لأهالي الصيادين أمام نقابة الصحفيين ظهر اليوم

قال مسؤول ليبي لقناة سكاي نيوز عربية أن الصيادون المحتجزون في ليبيا متواجدون لدى دائرة الهجرة غير الشرعية وليسوا لدى تنظيم الدولة الإرهابي “داعش”.

وقال مفتاح البقار رئيس قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية بمصراتة أن المصريين بصحة جيدة ولم يتعرضوا لأي وسائل تعذيب أو إرهاب.

وأضاف البقار في مداخلة هاتفية لقناة “سكاي نيوز” أن المشكلة سوف تحل خلال اليومين المقبلين من أجل عودتهم إلى .

وأكد البقار أن المصريين ليسوا محتجزين كما تردد، ولكن تم التحفظ عليهم حتى يستقر الوضع الأمني حفاظًا على أرواحهم، وسيعودون إلى مصر خلال يومين.

وأكد البقار أن عدد المحتجزين حوالي 121 مصري أغلبهم من محافظة كفر الشيخ، وأنه تحدث إلى النائب العام الليبي بشأنهم وأكد له على وجودهم في مؤسسة تابعة للدولة وأن سرعة التواصل مع الجانب المصري سيعجل من ترحيلهم، خاصة أن القنصلية المصرية في مصراتة مغلقة منذ فترة.

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