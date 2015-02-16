ضبط سيارتين محملتين بطيور مهربة يشتبه بإصابتها بأنفلونزا الطيور بالوادي الجديد‎

تمكنت مباحث الوادي الجديد ،بقيادة العميد صبري غازي، مدير المباحث، من ضبط سيارتين محملتين بطيور ودواجن مهربة بمركز بلاط .

وكان اللواء نبيل العشري ،مدير أمن الوادي الجديد،قد تلقى بلاغاً من قسم شرطة بلاط يفيد بالقبض علي السيارة رقم 151060 المنيا وسيارة رقم 3472 الدقهلية ،وذلك أثناء مرورهم بكمين بلاط لتهريب طيور بدون تراخيص ولا تحاليل،يشتبه في كونهم مصابين بأنفلونزا الطيور.

وكان يستقل السيارتين كل من “فاروق ع. ف” مواليد 92 أسيوط ،و”محفوظ ج س” مواليد 79 أسيوط والأخوين “سامح ومينا س إ” مواليد أسيوط ، وتم تحرير المحضر رقم 38جنح بلاط ،وجاري العرض علي النيابة لاستكمال التحقيق.