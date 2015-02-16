تنظيم ندوة (معًا نستطيع) بالوادي الجديد

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد الوادي الجديد، اليوم ندوة تحت شعار ( معاً نستطيع ) من خلال إدارة قياس الجودة بالمديرية ومركز مصادر التعلم ورش عمل لتفعيل دور التوجيه في تحقيق جودة الفاعلية التعليمية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم.

وقال محمد عبد السلام مسئول الإعلام بمركز مصادر التعلم بالوادي الجديد إن البرنامج ينفذ بالمديرية تحت رعاية إشراف فريدة البرنس وكيلة المديرية ،كما يشارك في البرنامج الموجهون العموم لمختلف المواد ،وهم “حسن محمد إبراهيم” ،موجه عام للغة العربية و”عبد الرحيم العموري” ،موجه عام الرياضيات ، “رضوان بركة” موجه ،عام الدراسات ،و “حمدي قمر” ،موجه عام العلوم ،و”حسين عبد المنعم” موجه اللغة الإنجليزية .

وأضاف أن صلاح محمد صلاح ،وكيل الوزارة افتتح اللقاء ،وشارك في الورش، مشدداً علي استمرار المديرية في تنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة لما يحقق الهدف من العملية التعليمية.