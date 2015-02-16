أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
الأخبار - الزمالك يواجه الشرقية اليوم في الدوري الممتاز -
الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تنظيم ندوة (معًا نستطيع) بالوادي الجديد

Google+ Print
تنظيم ندوة (معًا نستطيع) بالوادي الجديد تنظيم ندوة (معًا نستطيع) بالوادي الجديد

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد الوادي الجديد، اليوم ندوة تحت شعار ( معاً نستطيع ) من خلال إدارة قياس الجودة بالمديرية ومركز مصادر التعلم ورش عمل لتفعيل دور التوجيه في تحقيق جودة الفاعلية التعليمية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم.

وقال محمد عبد السلام مسئول الإعلام بمركز مصادر التعلم بالوادي الجديد إن البرنامج ينفذ بالمديرية تحت رعاية إشراف فريدة البرنس وكيلة المديرية ،كما يشارك في البرنامج الموجهون العموم لمختلف المواد ،وهم “حسن محمد إبراهيم” ،موجه عام للغة العربية و”عبد الرحيم العموري” ،موجه عام الرياضيات ، “رضوان بركة” موجه ،عام الدراسات ،و “حمدي قمر” ،موجه عام العلوم ،و”حسين عبد المنعم” موجه اللغة الإنجليزية .

وأضاف أن صلاح محمد صلاح ،وكيل الوزارة افتتح اللقاء ،وشارك في الورش، مشدداً علي استمرار المديرية في تنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة لما يحقق الهدف من العملية التعليمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا