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منع مجلة إيرانية انتقدت «المفاوضات النووية» من الصدور

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منعت السلطات الإيرانية، الإثنين، مجلة «9 دي» الأسبوعية الإيرانية المحافظة من الصدور، لانتقادها ، وخصوصا أسلوبها في المفاوضات النووية مع القوى العظمى.

ورأت هيئة «مراقبة الإعلام» الإيرانية أن هذه المجلة نشرت مقالات «مهينة للإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، وتتعارض مع السياسة النووية للنظام».

ودائما ما تنتقد هذه المجلة، التي يشرف عليها النائب المحافظ، حميد رسايي، المفاوضات النووية، مؤكدة أن الحكومة قدمت كثيرا من التنازلات بتوقيعها الاتفاق الموقت في جنيف، في نوفمبر 2013، وجمدت طهران بموجب هذا الاتفاق جزءا من أنشطتها النووية في مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية.

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