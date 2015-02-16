الخارجية : خلية الأزمة تعمل علي مدار الساعة لمتابعة تطوارات الأواضاع في ليبيا

قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن خلية الأزمة بالقطاع القنصلى بالخارجية تعمل على مدار 24 ساعة وسوف تستمر في الانعقاد طبقًا للتطورات على الأرض في ليبيا.

وأوضح «عبدالعاطي» أن هذه الخلية تشمل القطاع القنصلي وكل القطاعات الجغرافية والسياسية المعنية بالأزمة في ليبيا.

وأشار المتحدث باسم «الخارجية»، في تصريحات صحفية، أن هدف هذه الخلية هو متابعة الوضع في ليبيا أول بأول على الارض واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في العودة.

وأضاف «عبدالعاطي» أن هناك تنسيقًا مع عدد من الدول الشقيقة المجاورة لليبيا، والتنسيق حول عدد من الإجراءات المحددة حول هذه الأزمة، لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة.

وتابع أن «أجهزة الدولة المصرية تقوم بالتنسيق مع الحكومة الليبية الشرعية في طبرق وأطراف ليبية أخرى لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة، واتخاذ القرارات المناسبة واللازمة لتسهيل عودة من يرغب من المصريين في العودة إلى أرض الوطن من خلال أكثر من مسار».

وحول مايتردد عن تشكيل تحالف عسكرى عربى بقيادة مصر لمحاربة الإرهاب في بعض دول المنطقة، قال السفير بدر عبدالعاطى إن وزير الخارجية تحدث في هذا الموضوع بأن هناك بعض الأفكار المطروحة حول تشكيل القوة العربية، وأضاف أن هناك تحديات خطيرة تواجه الأمة العربية ودول الخليج والأردن وتطول الدول العربية وتفتيتها وتقسيمها، خاصة ليبيا وسوريا والعراق واليمن.

ولفت إلى أن كل تلك الأفكار المطروحة ستكون محل تنسيق وتشاور في القمة العربية القادمة في القاهرة، أخر مارس المقبل.

وحول الهدف من التوجه المصري إلى مجلس الأمن، قال بدر عبدالعاطى إن الرئيس السيسى قال في كلمته للأمة بأن مصر لاتدافع عن نفسها، ولكن عن الإنسانية بأكلمها في الحرب التي تخوضها على الإرهاب، لافتًا إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم محصنة من الإرهاب، والكل يواجه نفس التهديد التي تواجه مصر.