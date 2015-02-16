وزير الدفاع يستقبل نظيره الفرنسي لبحث مواجهة الإرهاب

استقبل الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جان إيف لودران، وزير الدفاع الفرنسي، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع بكوبرى القبة، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لجمهورية فرنسا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تبادل الرؤى المصرية والفرنسية تجاه تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل القضاء على الإرهاب وانعكاساته على الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تم التباحث حول زيادة أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في ضوء الاتفاق على تدعيم القوات الجوية بأحدث المقاتلات الفرنسية من طراز «رافال» كأول دولة صديقة تحصل على هذه الطائرات بعد فرنسا، إلى جانب تزويد القوات البحرية المصرية بفرقاطة متطورة من طراز «فريم»، واللذان يمثلان إضافة قوية للقدرات القتالية للقوات المسلحة ودعم قدرتها على تنفيذ مختلف المهام.

من جانبه، قدم وزير الدفاع الفرنسي التعازي في شهداء مصر الذين سقطوا نتيجة للإرهاب، ودعم بلاده لمصر في حربها ضد قوى التطرف والإرهاب التى تهدد المنطقة، مؤكداً أن مصر تمثل أحد القوى الرئيسية والفاعلة في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب «صبحي» عن اعتزازه بالروابط والعلاقات القوية التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، والمواقف الفرنسية الداعمة للشعب المصرى نحو استعادة الأمن والاستقرار والتنمية.

وحضر اللقاء الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والسفير الفرنسى بالقاهرة.