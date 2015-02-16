«الشعب الجمهوري»: السيسي أثبت أنه رئيس لكل المصريين

اعتبر المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، الضربة الجوية التى وجهتها قواتنا المسلحة، فجر الإثنين، لتنظيم داعش الإرهابي ردًا على قيامه بذبح 21 مصريا بليبيا، هو أفضل رد عملي على تصرفاتهم الإجرامية.

وأكد «عمر»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد فأوفى بعهده وأخذ بثأر أبنائه، كما أثبت أنه رئيس لكل المصريين، وأنه قادر على الثأر لدم أبنائه.

ودعا «عمر» الشعب المصري بكل طوائفه وفئاته الوقوف خلف قواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب في الداخل والخارج حتى يتثنى لها، إلى جابن أن تثأر لكرامة المصريين من هؤلاء القتلة والمأجورين والمتاجرين باسم الدين.