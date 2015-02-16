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فيديو.. ارتباك مذيع الجزيرة بعد مطالبة عمرو هاشم ربيع بقصف قطر

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ارتبك مذيع «الجزيرة» بعد مطالبة الدكتور عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية للقوات المسلحة المصرية بقصف قطر، لأنها تمول العناصر الإرهابية، على الهواء.

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، في مداخلة على «الجزيرة»، الاثنين، إن الضربات التي وجهتها إلى مواقع «داعش» الإرهابي دفاع عن النفس ومحدودة جدا، ويجب أن تستمر وتتوسع خارج ليبيا لمنع إيصال السلاح القادم من قطر للإرهابيين.

وأضاف: «ويجب أن تكون هناك ضربات قبل أن تدخل العناصر الإرهابية الأراضي المصرية وتنتشر في أراضيها، ولكن أيضا لمن يعاون هؤلاء الإرهابيين مهما كانت مصادرهم ومهما كانت تلك الدول».

وقال هاشم ربيع يجب أن توجه مصر ضربات استباقية لأي دولة تعاون الإرهابيين وبالتحديد قطر، فارتبك مذيع الجزيرة وقال: «هل يُعني ذلك أن الضربات الجوية المصرية قد تصل لمصر وسوريا، في الجوار، عفوا قد تصل للعراق وسوريا».

وسأل المذيع عمرو هاشم ربيع، هل يُعني ذلك أن مصر ستضرب العراق وسوريا معاقل داعش، فأجاب: «لا تحديدًا الطائرات القطرية التي تمدهم بالسلاح عبر السودان».

وقال عمرو هاشم ربيع، إنه لابد أن توجه الضربات لمصادر تمويل الإرهابيين عبر قطر، مضيفا: «لا يخفى على أي مشاهد عربي أن ذبح داعش أذاعته الجزيرة قبل أي أحد»، فقاطعه الضيف قائلا: «لا يا سيدي ارجع للشبكات الاجتماعية» وبعدها قطع الاتصال.

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