«الوفد» يجدد وقوفه مع القيادة السياسية والجيش والشرطة في الحرب ضد الإرهاب

أعرب الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب «الوفد»، عن تأييده وشكره للاستجابة السريعة لقواتنا المسلحة الباسلة في تنفيذ نبض الشارع المصري الذي طالب بالقصاص لشهداء الوطن من تنظيم «داعش» الإرهابي، مشيرًا إلى أن غضبة القوات المسلحة الباسلة وتحركها السريع لضرب معاقل التنظيم الهمجي في ليبيا، الذي تجرأ علي دماء المصريين، تعبيراً حقيقياً عن أن القوات المسلحة هي ضمير هذه الأمة، وحامية حماها وقادرة علي بتر كل يد تتجرأ علي الدم المصري الغالي في أي مكان.

ودعا «البدوي»، في بيان الأثنين، مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل دوره، في حماية الأمن والسلم الدوليين واستخدام القوة المسلحة تحت مظلة الأمم المتحدة لدحر قوي الظلام والإرهاب، داعيًا إلى تشكيل تحالف عسكري دولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة خاصة تنظيم «داعش» في العراق وليبيا وسوريا.

وقال «البدوي»، إن هذا العمل المتكرر المغولي البربري يقود إلي دلالة أن العالم بأسره يتعرض لخطر الإرهاب، الأمر الذي يستوجب تحركاً دولياً سريعاً، لأن الأمر لا يتعلق بالمصريين وحدهم، وإنما بشعوب العالم بأسره، وعلي الجميع أن يتحرك كي نقي الإنسانية شر تصاعد هذا الإرهاب المدمر، مؤكدًا على أن التراخي في التعامل مع الهمجيين البربر، سيدفع العالم كله ثمن نتائجه، وقد دفع العالم من قبل ثمن نتائج ما فعله «هتلر» من دمار وإزهاق ملايين الأرواح والمصابين والمشوهين، فضلاً عن الدمار المالي.

وشدد «البدوي»،على وقوفه وراء القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة وهي تواجه هذا الخطر الداهم، ويؤيد الحزب كل ما تراه القيادة لازماً وواجباً من إجراءات لصد هذا الخطر التتاري المغولي الجديد، الذي يمثل مشهداً جديداً يلحق بالأمة العربية، مناشدًا كافة القوي السياسية والوطنية والشعبية أن تقف صفاً واحداً وراء الدولة المصرية والقوات المسلحة وهي تؤدي واجبها ببسالة في مواجهة الخطر الذي يواجه الأمة العربية والعالم بأسره.

ودعا «البدوي»، شعوب العالم الحر أن تدرك وتقوم بواجبها قبل الحكومات في أن تقف علي قلب رجل واحد لمجابهة هذا الخطر الغاشم ، مؤكدًا أن مصر لن تكون نموذجاً مكرراً لما يحدث في العراق وسوريا وليبيا واليمن، لأن الشعب المصري بعظمته وإرادته الحرة القوية أفسد كل ما يحاك ضده من خلال ثورة 30 يونيه، ووقف إلي جواره جيشه الباسل انتصاراً لإرادته الحرة.