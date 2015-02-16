أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
الأخبار - الزمالك يواجه الشرقية اليوم في الدوري الممتاز -
الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

السيسي يشهد توقيع صفقة «رافال» بين مصر وفرنسا

  • مصر
  • 8
Google+ Print

شهد الرئيس عبد الفتاح ، مساء الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مراسم التوقيع على اتفاقيات التعاون العسكري بين وفرنسا، التي تقوم بموجبها فرنسا بتوريد ٢٤ طائرة مقاتلة من طراز «رافال»، وفرقاطة متعددة المهام من طراز «فريم»، وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدي من طراز «أم بي دي إيه»، في صفقة قيمتها ٢.٥ مليار يورو.

ووقع اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا، وزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، ونظيره الفرنسي، جون أيف لودريون.

من جانبه، علق وزير الدفاع الفرنسي، على الصفقة، قائلا: «عقد استثنائي لصناعاتنا الدفاعية يبرز قيمة الـ(رافال)، وهي طائرة عالية الأداء، والرئيس السيسي لديه حاجة استراتيجية تكمن في ضمان أمن قناة السويس الذي يشكل ممرا لجزء كبير من الحركة البحرية العالمية، وهذا أول سبب للإسراع في اكتساب قدرات بحرية وجوية لتأمين سلامة هذا الممر».

وشدد «لودريان» على حاجة مصر للطائرات من أجل للتهديد الذي تمثله التنظيمات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب تنظيم «داعش» في ليبيا.

وحضر مراسم التوقيع أيضا رؤساء الشركات المصنعة للطائرات الـ«رافال» والفرقاطة والصواريخ، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة، ووفد إعلامي فرنسي كبير.

ومن المقرر أن تشارك ٣ من الطائرات الـ«رافال» والفرقاطة البحرية في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر في شهر أغسطس المقبل.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً

الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد

الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد

الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد