السيسي يشهد توقيع صفقة «رافال» بين مصر وفرنسا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مراسم التوقيع على اتفاقيات التعاون العسكري بين مصر وفرنسا، التي تقوم بموجبها فرنسا بتوريد ٢٤ طائرة مقاتلة من طراز «رافال»، وفرقاطة متعددة المهام من طراز «فريم»، وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدي من طراز «أم بي دي إيه»، في صفقة قيمتها ٢.٥ مليار يورو.

ووقع اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا، وزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، ونظيره الفرنسي، جون أيف لودريون.

من جانبه، علق وزير الدفاع الفرنسي، على الصفقة، قائلا: «عقد استثنائي لصناعاتنا الدفاعية يبرز قيمة الـ(رافال)، وهي طائرة عالية الأداء، والرئيس السيسي لديه حاجة استراتيجية تكمن في ضمان أمن قناة السويس الذي يشكل ممرا لجزء كبير من الحركة البحرية العالمية، وهذا أول سبب للإسراع في اكتساب قدرات بحرية وجوية لتأمين سلامة هذا الممر».

وشدد «لودريان» على حاجة مصر للطائرات من أجل للتهديد الذي تمثله التنظيمات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب تنظيم «داعش» في ليبيا.

وحضر مراسم التوقيع أيضا رؤساء الشركات المصنعة للطائرات الـ«رافال» والفرقاطة والصواريخ، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة، ووفد إعلامي فرنسي كبير.

ومن المقرر أن تشارك ٣ من الطائرات الـ«رافال» والفرقاطة البحرية في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر في شهر أغسطس المقبل.