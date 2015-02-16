طلاء أظافر يسمح بوصول الماء والهواء الى الأظافر من وجوه

تطلق متاجر التجميل المفضلة في الشرق الأوسطColor Ritual – Breathe-in Nail Polish ، طلاء الأظافر المبتكر الأوّل في المنطقة الذي يسمح بوصول الماء والهواء الى الأظافر

طلاء أظافر مبتكر للمحافظة على صحّة أظافرك!

تشكيلة غنية وألوان مريحة ولخيارات متعدّدة بين 30 لوناً ونوعين من الطبقة الواقية للحصول على 60 امكانية زاهية

الحقائق

تفتخر متاجر وجوه الرائدة في مجال التجميل في المنطقة بأن تقدم لك مجموعة طلاء أظافرColor Ritual ، أحد المستحضرات الرئيسية ضمن مجموعتها Wow by Wojooh.

مجموعة طلاء أظافر Color Ritual فريدة بتركيبة ذات مسامات مقاومة للتشقّق وتسمح للماء والهواء بالوصول الى الأظافر. تؤمّن هذه المجموعة مظهراً لامعاً وباهراً أو عصريّاً وغير لامع بحسب الطبقة الواقية الشفّافة التي تختارينها. وزُوِّدت المجموعة بمرشح للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بهدف الحدّ من تغيّر اللون أو تلاشيه. أصبح بإمكانك تغيير لون طلاء أظافرك كلمّا بدّلت ملابسك والاختيار بين المصقول أو اللؤلؤي أو المعدني أو البراق.

هل تجرئين على وضعها؟ هذه المجموعة تفوق الجرأة.

ما الذي يميّز هذا المنتج عن غيره؟

أطلقت Wow by Wojooh مجموعة مؤلّفة من 30 لوناً من طلاءات الأظافر التي تسمح بوصول الماء والهواء إلى أظافرك بينما تعطيها مظهراً عصريّاً مميّزاً .

تؤمّن لك هذه المجموعة إمكانيات متعدّدة. فللحصول على أظافر برّاقة مثلاً، اختاري طلاء Berry Stain الذي سيضفي بهجة صيفيّة على يديك بلونه الورديّ المثير. ويعزّز Red Pride إطلالتك بلونه الأحمر الزاهي النضر. ولمظهر أكثر دراماتيكية، اختاري Midnight Majlis الذي سيجعلك محطّ أنظار الجميع. مهما كانت الإطلالة التي تفضلينها، تعدك طلاءات الأظافر Color Ritualبألوان جذابة تدوم طويلاً.

أهمّ مميزاتColor Ritual - طلاء أظافر يسمح بنفاذ الماء:

• صممت هذه المجموعة المثيرة من 30 لوناً بظلال تتفاخر بحبيبات صبغية متألقة تسمح للرطوبة و الماء والهواء بالوصول إلى الأظافر.

• تدوم هذه التركيبة المرطبة طويلاً وتحمي الأظافر من التكسّر، ويسهل وضعها من دون تلطيخ .

• مجموعة سهلة التطبيق تؤمن لمسة نهائية بدون خطوط وتترك أظافرك مشبعة بألوان لافتة للنظر.

• تركيبة خالية من التولوين والفورمالديهيد والفثالات والكافُور.

• تتميّز بمرشح للحماية من الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة على الحد من تغير اللون أو تلاشيه.

• صُنِعت في فرنسا.

ارشادات ونصائح مقدمة من أخصائيي الجمال في متاجر وجوه:

استخدمي طلاء الأساس الذي يمكن استعماله أيضاً كطبقة واقية لامعة.

حرّكي زجاجة طلاء الأظافر بلطف بين راحتي يديك لخلط المزيج جيداً قبل استعماله. لا ترجّي الزجاجة!

لا تدعي اللون يصل إلى البشرة لتتفادي التسرب.

ضعي الطلاء الواقي المفضل لديك، اللامع او غير اللامع، ليتناسب مع مزاجك أو مظهرك.

لم يتم اختبار هذه المجموعة على الحيوانات وهي لا تحتوي على مواد مشتقة من الحيوانات. تتوفر مجموعة Color Ritual الآن حصرياً لدى محلات وجوه في المنطقة ( السعر 55 درهماً).

ومن أجل استكمال المجموعة الخاصة بالأظافر، أطلقت Wow by Wojooh مزيل طلاء الأظافر الفوري Color Ritual Instant Nail Polish Remover الجديد. وإلى جانب سرعة وسهولة تنظيفه للأظافر، فإن فوائد هذا المزيل الخالي من الأسيتون الرئيسية تتضمن الرائحة البديعة للورد المقطوف حديثاً وزيت اللوز الفاتن والفيتامين E. تخلّصي من طلاء الأظافر بسرعة عبر وضع أظافرك على الإسفنجة وتحريكها لبضع ثوانِ.

محلات وجوه التي كانت تُعرَف سابقاً باسم Faces هي محلات بيع مستحضرات التجميل المفضلة في منطقة الشرق الأوسط، وتضم أكثر من 70 متجراً موزّعة على 10 دول في المنطقة. محلات وجوه هي المرجع المحلي الذي يشارك السيدات عشقهنّ للجمال.