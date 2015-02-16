عطر "ليدي غاغا"للمرأة المغامرة والرجل الذي يعشقها

بيروت- سيدتي نت

قبل عامين، تخطّى أوّل عطور "لايدي غاغا" "لايدي غاغا فايم" Lady Gaga Fame، كلّ التقاليد والمعايير في قطاع صناعة العطور بفضل تقنيّته المبتكرة. فهو أوّل ماء عطر أسود يصبح شفّافاً عندما يتطاير من القارورة. النتائج مذهلة كالابتكار نفسه، فعطر "لايدي غاغا فايم" Lady Gaga Fame في طريقه لدخول تاريخ صناعة العطور من بابه الأوسع، نظراً إلى عدد القوارير المُباعة والجوائز التي حصدها عالميّاً.

تدعو "لايدي غاغا" في المغامرة العطريّة التالية، النساء والرجال في كلّ مكان إلى الاستمتاع بعطرها العالمي الجريء والجديد...

في هذا السياق، تقدّم "لايدي غاغا" وشركة "كوتي" Coty عطر "أو دو غاغا" EAU DE GAGA. ابتكرت هذا العطر مختبرات "هوس"، الرائدة في رسم آفاق عطور "لايدي غاغا". لذا، يجسّد هذا العطر الجديد والرائع جوهر "غاغا" بامتياز. ويمثّل بجرأته مستقبل عطر يجذب الرجال والنساء على حدّ سواء، ليصبح حدودهم السماء.

"أو دو غاغا" Eau De Gaga عطر غامض يزاوج بكلّ جرأة بين عناصر متنوّعة تمنح العطر جاذبية متميزة. وبالتالي، تنبض تركيبة العطر بقلب جميل من شذا البنفسج الأبيض، هذه الزهرة الفاتنة التي تجمع بين الجاذبية الأنثويّة والذكوريّة. ولتخفيف هذه الحدّة الخشبيّة الزهريّة، تفتتح العطر نفحة قويّة من اللايم المنعش الذي يفيض حيويّة. من ثَمّ يعتق العطر تدريجياً ليخلّف أريجاً شاعريّاً يفوح من الجلد، ممّا يضفي حسّاً رائعاً على العطر.

العطّارة: "أورسولا واندل" من "جيفودان" Givaudin

تعكس قارورة "أو دو غاغا" Eau De Gaga سمات العطر، إذ تجمع في جماليّة تصميمها بين الطابعين الأنثوي والذكوريّ. فخطوطها الصارمة والطلاء الأسود المصقول الذي يكسوها، يمنحانها إطلالة جريئة ببساطتها. وكلمسة إضافيّة من الرفاهيّة، زُخرفت مقدّمة القارورة بلوحة فضّية طُبعت عليها كلمتا "باريس – نيويورك" والرقم ۰۰۱. يعكس اسما المدينتين التي انتشرت فيهما سمعة مختبرات "هاوس" عالمياً، في حين يحمل الرقم ۰۰۱ في طيّاته بداية قصّة طويلة لم تكتمل أحداثها بعد. تُقدّم النسخة الأكبر التي تبلغ سعتها ۷٥ ملل لأشدّ معجبي "لايدي غاغا" في علبة مجوهرات حمراء أنيقة حيث توجد القارورة على بطانة مترفة من المخمل الأسود.

يُشار إلى أنّ حملة عطر "أو دو غاغا" Eau De Gaga الإعلانية صوّرها "ستيفن كلاين"، مصوّر حملة عطر "لايدي غاغا فايم" Lady Gaga Fame وتتألّق فيها "لايدي غاغا".