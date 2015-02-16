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اجتماع تشاورى بالجامعة العربية لبحث مقتل المصريين فى ليبيا

  • مصر
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يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا تشاوريا بعد غد بالقاهرة برئاسة موريتانيا لبحث الأوضاع في اليمن بالإضافة الى الجريمة المروعة التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ضد 21 مصريا في ليبيا.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريح اليوم إنه بناء على طلب من مندوبية اليمن بشأن النظر في ارجاء الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية والتي كانت مقررة بعد غد تم الاتفاق على ان يعقد المجلس اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين في الموعد نفسه لبحث تطورات الاوضاع الخطيرة في اليمن.

وأضاف أنه جاري تحديد موعد لاحق لعقد اجتماع المجلس على المستوى الوزاري بعد عودته من قمة واشنطن التي دعا اليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبحث مكافحة الارهاب باعتبار هذا الموضوع يحتل أهمية لدى العالم العربي.

وأوضح «بن حلي» أن الاجتماع التشاوري للمندوبين سيناقش أيضا تداعيات الجريمة النكراء التي تعرض لها الرعايا المصريون في ليبيا مشيرا الى أن الهدف من مناقشة هذا الموضوع هو توجيه رسالة تضامن وتأييد الى التي تقوم حاليا بإجراءات وتدابير للحفظ على أمن مواطنيها وأمنها القومي.

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