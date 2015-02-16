«حراس الثورة» يدين مقتل 21 مصريًا في ليبيا على يد داعش

أعلن مجدي الشريف، رئيس حزب حراس الثورة، إدانة الحزب للحادث البشع الذي قام به «إرهابيون داعش»، وراح ضحيته 21 عاملا مصريا في ليبيا، كما تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا هذا الإرهاب الأسود الذي لا يمت للدين بصلة.

وأعرب الحزب، في بيان له، الإثنين، عن شديد الأسف لسقوط هذا العدد الكبير من أبناء الوطن من العمال البسطاء المدنيين العزل في قبضة أدعياء متطرفون وجهلاء يتحركون لخدمة صراع سياسي متعدد الأطراف ومترامي الأبعاد وبنفس الوقت ملتبس بخصومات ثأرية وانتقامية بغيضه.

وأشار إلى ضرورة الحذر من تفاقم الأوضاع أمنياً وسياسياً في ليبيا، وما قد يترتب علي ذلك من تعريض حياة الكثيرون من المصريين هناك للخطر في الفترة المقبلة.

وطالب الحزب الرئيس السيسي والخارجية المصرية باتخاذ المزيد من التدابير الإستثنائية والإجراءات الحازمة والمدروسة جيداً ضد من يقتلون أبناء الشعب المصري في ليبيا.