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ياسر قورة: الضربة الجوية المصرية أثلجت قلوبنا

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أشاد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، مقرر عام الجبهة المصرية، بالضربة المصرية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية، فجرالإثنين، واستهدفت معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم «داعش» الإرهابى بالأراضي الليبية.

وقال «قورة»، في تصريحات له، الإثنين، إن «الضربة الجوية التي قامت بها قواتنا المسلحة، فجر الإثنين، أثلجت صدور المصريين جميعاً بعد ليلة حزينة عاشها الشعب لقتل أبنائه»، مشيراً أن خطاب الرئيس للأمة، الأحد، كان يوحي بأن مقدمة على عملية عسكرية رداً على تنظيم داعش.

وأكد «قورة» أن الشعب المصري سيظل خلف قواته المسلحة حتى تقضي علي الإرهاب وتقتلعه من جذوره، ولن ترهبه أو تثنيه جماعات الشر عن مواصلة التقدم بالوطن إلي الأمام، مؤكداً أن العملية «الخسيسة» التي قامت بها «داعش» مؤخراً، أثبتت صلابة الشعب المصري وارتباطه بجيشه وثقته فيه.

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