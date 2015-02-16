الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية يشارك فى عزاء شهداء المنيا

يشارك الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية بمحافظة المنيا العزاء في ضحايا الحادث الإرهابى بليبيا، وشهداء العمليات الإرهابية بقرية العور التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، والتي راح ضحيتها 13 شهيدًا من أبناء القرية، من بين 21 تم ذبحهم على يد تنظيم داعش، جميعهم أقارب وأبناء عمومة وأشقاء.

وأعلن شباب وسيدات وعائلات وقبائل وعواقل القبائل بالاتحاد الدولي بمحافظة المنيا تضامنهم مع أسر الضحايا، حيث قام 3 من أفراد الاتحاد الدولي بإلغاء الاحتفالات بليلة عرس أبنائهم حدادًا على أرواح الضحايا، كما أعلن المستشار خالد أمين كامل، أمين عام الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية بمحافظة المنيا عن منع كل مظاهر الاحتفال والفرح لمدة عام كامل من أجل أبنائهم، الذين راحوا ضحية الغدر والخيانة.

كما شارك عدد كبير من قيادات المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي بمحافظة المنيا صلاة القداس على أرواح ضحايا حادث داعش الإرهابي.

وأعلن أمين عام الاتحاد الدولي بمحافظة المنيا أن جميع المرشحين بمحافظة المنيا قرروا جمع جزء كبير من تبرعات الحملات الانتخابية لصالح أسر الضحايا، ووقف الجولات الانتخابية لمدة 3 أيام، وهى أيام الحداد التي أعلنها أهالى مركز سمالوط حزنًا على أبنائهم.