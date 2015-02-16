شيخ الأزهر لسفير أذربيجان: أبوابنا مفتوحة لجميع أبناء العالم الإسلامي

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الاثنين، السفير شاهين عبداللاييف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل دعم العلاقات العلمية والثقافية بين الأزهر والهيئات الدينية والمؤسسات التعليمية والجامعات بأذربيجان.

وفي بداية اللقاء، قدم السفير الأذربيجاني خالص التعازي والمواساة لشيخ الأزهر في مقتل 21 مصريًّا على يد تنظيم داعش الإرهابي، معربًا عن تأييده لجمهورية مصر العربية فيما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب.

كما قدم السفير خالص شكره وتقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر على دعمه لبلاده في كافة المجالات العلمية والثقافية والدينية، وعلى رعايته لطلاب أذربيجان الدارسين بالأزهر الذي يتبنَّى وسطية الإسلام واعتداله.

وتلقى الإمام الأكبر دعوة من شيخ الإسلام بأذربيجان لحضور المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة شؤون الأديان بأذربيجان، والذي يحضره كبار المفكرين في العالم.

من جانبه، أكد الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يقوم بدوره الريادي في خدمة شعوب الأمة الإسلامية وأن أبوابه مفتوحة لجميع أبناء العالم الإسلامى، لدراسة منهج الإسلام الوسطي المعتدل، مضيفًا استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم لجمهورية أذربيجان في جميع المجالات العلمية والثقافية والدينية.