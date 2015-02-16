188 مرشح لانتخابات مجلس النواب بالمنوفية حتى الآن

قال المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية إن عدد من تقدموا بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 بمختلف دوائر المحافظة 188 مرشح، مشيراً إلى أن ثلاثة مرشحين فقط تقدموا اليوم الاثنين بأوارق ترشحهم بينهم محمد زكى بدر نجل الوزير الراحل زكى بدر ، وذلك عن حزب “المصريين الأحرار” بدائرة مركز شبين الكوم.

وأشار وائل عمران إلى أن نحو 206 مرشح تقدموا بدفع مبلغ التأمين والحصول إيصال ولكن لم يتقدم الجميع بأوراق ترشحه متوقعاً أن يكون الزحام فى أخر أيام باب الترشح غداً والتى سيمتد التقديم بها حتى التاسعة مساء.