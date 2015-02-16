الصحة : توافر 115 صنف دوائي كانت تندرج تحت قائمة النواقص خلال الشهور السابقة

أكدت إدارة الدعم ونواقص الأدوية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية توافر أصناف دواء كانت تندرج تحت قائمة النواقص خلال الشهور السابقة وتشمل 115 صنف منها ” ايفورتيل” أقراص لعلاج ضغط الدم المنخفض و”سيدوفاج 1000 مجم” أقراص لمرضي السكر وكولوسلازين 500 مجم أقرص لعلاج التهاب القولون التقرحي و” بون وان 0.25 مجم “أقراص للعظام والكساح و”اورسوجول 250 مجم/5ملل “معلق لعلاج أمراض الكبد و”سومازينا نقط فم “للأمراض العصبية و”هالوبريدول امبول “لعلاج الأمراض النفسية و”بروكتو 4 ” كريم لعلاج البواسير.

من جانبه أكد المتحدث الإعلامي بوزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار أن العمل قائم للحد من ظاهرة نقص الأدوية وبذل المزيد من المجهود للعمل علي توفير كافة الأصناف الدوائية وحصول المريض علي حقه في وجود دواء آمن وفعال وبسعر عادل.

وأوضح أن الدواء الناقص حسب معايير الصحة العالمية،هو الدواء الذى ينتج عن عدم توافره تهديداً لصحة المريض ولا يوجد له المثيل الذي له نفس الماده الفعالة أو البديل الذي له نفس التأثير العلاجي.

كما أشار إلى أن إدارة الصيدلة، قد خصصت رقم 25354150 لتلقي شكاوى نقص الدواء من الساعة ٩ -٣ يومياً ،وجاري تفعيله ليعمل ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع.