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جامعة سوهاج تنعي ضحايا مصر فى ليبيا وتعلق أنشطتها 7 أيام حداد

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جامعة سوهاج تنعي ضحايا مصر فى ليبيا وتعلق أنشطتها 7 أيام حداد جامعة سوهاج تنعي ضحايا مصر فى ليبيا وتعلق أنشطتها 7 أيام حداد

نعي مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة شهداء الحادث الإرهابي الآثم الذي راح ضحيته 21 مصرياً قتلوا علي الاراضي الليبية، مساء أمس.

وقرر المجلس إيقاف جميع الأنشطة والندوات والرحلات التي كانت مقرر تنفيذها، وذلك لمدة 7 أيام حداداً علي أرواحهم الطاهرة، داعين الله أن يتغمد جميع شهداء الوطن برحمته الواسعة .

وأضاف نور الدين أنه لابد علي الجميع وأن يتكاتف لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد كافة الشعوب العربية، داعياً من جانبه إلي ضرورة الالتفاف حول الجيش المصري في حربه علي الإرهاب ،مشيراً إلي ثقته الكبيرة في القضاء علي هذا الخطر شريطة وحدة أمال وطموحات الشعب المصري حول قيادته .

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